Никита Гусев: "Тренер сказал сразу забить много"

Форвард СКА и команды дивизиона Боброва Никита Гусев после полуфинала в рамках Матча звезд КХЛ в котором его команда обыграла дивизион Тарасова (4:3) поделился эмоциями от игры.

- Мы рады победе. Тренер сразу сказал забить, как можно больше, чтобы дальше было попроще. Думаю, что выполнили установку. Команда отличная, играть приятно.

- Следили за другим полуфиналом?

- Нет, нам все равно, кто будет в соперниках. Важно победить и забить (смеется). Тренер сказал, что пока сделали только половину дела. (Артур Еникеев)