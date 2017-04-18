Никита Гусев: "СКА может играть лучше. Есть к чему стремиться"

Нападающий СКА Никита Гусев во время матча закрытия сезона заявил, что петербургскому клубу еще есть куда прибавлять, и отметил, что ни одна игра в плей-офф не далась команде легко. Напомним, что в этом сезоне СКА выиграл Кубок Гагарина, обыграв в финальной серии магнитогорский "Металлург" со счетом 4-1.

– Ни одна игра в Кубке Гагарина нам легко не далась, – сказал Гусев. – Каждый гол был очень важен, нет смысла какой-то выделять.

– В каких компонентах СКА может прибавить?

– Во всех, я считаю. Мы можем играть лучше и в обороне, и в атаке. Есть к чему стремиться.

– Силы на чемпиона мира остались?

– Силы всегда есть.

– Ваше будущее связано со СКА?

– У меня действующий контракт со СКА. (Гоша ЧЕРНОВ)