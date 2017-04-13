Никита Гусев: "Не шутили над Зубаревым, только поздравили"

Нападающий СКА Никита Гусев после победы над магнитогорским "Металлургом" (2:1 2ОТ) в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина заявил, что его команде нужно лучше закрывать вратаря соперника, чтобы чаще забивать, передает из Санкт-Петербурга спецкор "СЭ" Сергей Яременко. Напомним, что счет в серии 2-1 в пользу армейского клуба.

– Не было искушения бросить самому в моменте с победным голом?

– Сначала хотел бросить, но до этого раза четыре бросал с "пятака" и не мог забить. Поэтому решил в этот раз отдать.

– Два матча подряд не складывается с реализацией. Почему?

– Значит, плохо вратаря закрывали, плохо бросали. Надо лучше бросать, идти на ворота. Тогда будут голы.

– С чем связана неудачная игра вашей тройки в защите?

– Не знаю. Вроде бы мы не так плохо играли в защите. Не так много было моментов.

– Силы на пятничный матч остались?

– Да, конечно!

– В этом плей-офф много голов с середины площадки. С чем это связано?

– Сегодня опять шайба ото льда отскочила. Немножко повезло нам.

– Не шутили над Зубаревым? Он первый гол за СКА забил.

– Нет, только поздравили.