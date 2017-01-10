Никита Гусев: "На арене ЦСКА все матчи складываются для меня непросто"

Нападающий СКА Никита Гусев после побед над ЦСКА (3:2Б) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ поделился впечатлениями от формата овертайма "три на три". Также Гусев отметил, что команде удалось переломить сложную ситуацию из четырех поражений кряду, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– СКА играл уже третий овертайм в формате "три на три". Какие впечатления от этого нововведения?

– Это достаточно интересно. Но сейчас все команды в основном стараются действовать от обороны, поэтому нет серьезных провалов, и игра "три на три" идет во всех зонах.

– В Петербурге дерби всегда проходит в праздничной атмосфере и при большом количестве зрителей. Есть ли ощущение дерби на небольшой арене ЦСКА?

– Здесь всегда своеобразная атмосфера, и лично для меня на этой арене каждый матч складывается очень непросто.

– Обращали внимание на то, что ЦСКА догнал вас в турнирной таблице?

– Нет, мы просто настраиваемся на победу в каждом матче и не смотрим, кто где находится в таблице.

– Чем можно объяснить недавнюю серию СКА из четырех поражений?

– В хоккее всякое случается. Не всегда можно только побеждать, но мы старались переломить эту ситуацию, и теперь после сегодняшней победы будем двигаться вперед.