Никита Филатов: "Танцевать и петь на Матче звезд точно не буду"

Нападающий "Лады" Никита Филатов был удивлен своим вызовом на Матч звезд. Хоккеист рад, что мероприятие будет проходить в Уфе, так как он несколько лет выступал за "Салават Юлаев". Филатов будет играть за Дивизион Харламова. Матч звезд состоится 21 января.

– Я впервые участвую в Матче звезд КХЛ, – цитирует сайт КХЛ Филатова. – Конечно, когда узнал, что меня вызвали – эмоции были только положительные. Очень приятно, что меня выбрали, это было сюрпризом, поскольку очень много хороших игроков не попали на Матч звезд. Поэтому я был удивлен. Пока не знаю, в каких конкурсах буду участвовать. Ни к чему не готовлюсь. Танцевать и петь точно не буду. Это не мое. А что касается мастер-шоу – надеюсь, партнеры чем-то удивят, а я понаблюдаю за какими-то новыми "фишками" и трюками. Ну и сам сделаю то, что попросят организаторы.

Думаю, что в Уфе будет настоящий праздник: как для болельщиков, так и для хоккеистов. Нас ждет небольшая пауза, во время которой мы все получим положительные эмоции и наберемся сил для продолжения чемпионата. Новый формат? Мне не с чем сравнивать, попробуем, оценим. Хотя появление полуфинальных матчей придаст Матчу звезд интерес. Мы спортсмены, и все будут стремиться выиграть или хотя бы попасть в финал, чтобы подольше поиграть, а не уезжать из Уфы уже после первого матча. Я провел в Уфе два года, они были достаточно успешные для меня. Мне нравился и город, и клуб. Там очень хорошая атмосфера – настоящий хоккейный центр. Для меня лично Уфа – не пустой звук, мне приятно, что мой первый Матч звезд пройдет именно там.