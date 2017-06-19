Никита Филатов: "Сейчас я попал в неприятную ситуацию"

Нападающий "Лады" Никита Филатов сейчас готовится к сезону в Тольятти, но признается, что в отношениях с клубом не все так просто. При этом он выразил надежду на разрешение ситуации.

– Про вас говорят, что вы и не уходили в отпуск. Это правда?

– Не совсем так. Начал тренироваться по программе тренера, с которым работаю уже три года в середине апреля. Трудился и в Тольятти, и в Москве, и в Таиланде.

– В прошлом сезоне вы неожиданно для многих набрали 40 очков в 57 встречах.

– Почему неожиданно? В Тольятти мне доверяли, я проводил на льду в среднем по 18 минут. У нас была отличная команда, которая после 20 матчей шла на пятом месте в конференции. Но затем началась черная полоса. Если в других клубах длинные скамейки, то для нашего клуба потеря одного-двух человек – серьезная потеря. Были травмы, мы стали терять очки.

– Никто не верил в вас до старта турнира, но перед дедлайном уже сватали в сильные клубы.

– У меня действующий контракт с "Ладой", и в клубе решили, что не стоит со мной расставаться. Хотя не спорю, интерес был, но обращались не ко мне, а к агенту.

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– Знаю, что к вам был интерес и этим летом. Где вы начнете сезон?

– Тут немного странная ситуация. Дело в том, что в прошлом году мы подписали с "Ладой" двухлетнее соглашение. Я очень благодарен клубу за то, что они дали мне шанс, поверили. Но перед подписанием, а также после сезона были определенные договоренности, к сожалению, на словах. Они были связаны с контрактом и сейчас они не выполняются. Отсюда ситуация очень нервная и непростая. И это в преддверии очень важного для меня сезона, так как хотелось бы еще прибавить в игре, в результативности.

– Говорят, что у вас есть уже хорошее предложение из клуба Восточной конференции. Где вы начнете сезон?

– В данном случае это не главное. Опять же, обращаться могут только к моему агенту, а не ко мне. Но ситуация странная и неоднозначная для меня. Я ожидал одного, а на деле получается совсем не так. Надеюсь, что в ближайшее время все разрешится в положительную сторону. Пока вот так. (Алексей ШЕВЧЕНКО)