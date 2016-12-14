Никита Филатов может сменить "Ладу" на "Салават Юлаев"

Генеральный менеджер "Салавата Юлаева" Леонид Вайсфельд подчеркнул, что нападающий "Лады" Никита Филатов может пополнить состав уфимцев, передает корреспондент "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО. Также он выразил сомнение в том, что форвард Андреас Энгквист в ближайшее время сможет помочь команде.

- Филатов может пополнить "Салават Юлаев", - сказал Вайсфельд. - Вряд ли Энгквист вернется, но иностранный новичок пока неизвестен. Даже нет имен. Не перенесли дедлайн, потому что боятся распродажи. Но я посмотрел, сколько долгов - лучше распродажа.

Напомним, 28-летний швед не выходит на лед из-за последствий от полученного ранее сотрясения мозга. "Салават Юлаев" находится в поисках нападающего-легионера.