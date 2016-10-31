Никита Черепанов стал игроком "Локомотива"

Защитник Никита Черепанов перешел из "Ак Барса" в "Локомотив", сообщает пресс-служба казанского клуба. В нынешнем сезоне 20-летний игрок провел в составе команды 16 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, сумев набрать 2 (1+1) очка с показателем полезности "+7".

"Мы благодарим Никиту Черепанова за плодотворную совместную работу и желаем ему новых успехов в карьере", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "Ак Барса". До перехода в казанский клуб Черепанов выступал за "Локомотив" и "Амур".