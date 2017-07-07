Никита Беспалов: "Удивляют новости о московском "Динамо"

Вратарь "Спартака" Никита Беспалов в интервью клубной пресс-службе выразил мнение, что каждый хоккеист в той или иной степени сочувствует игрокам московского "Динамо". По его словам, новости о бело-голубых удивляют.

– Следите за тем, что происходит в хоккейном мире? Может, какие-то новости удивляют вас в последнее время? – вопрос Беспалову.

– Удивляют новости о московском "Динамо".

– Вам же эта ситуация знакома?

– Играя в Новосибирске, задержки зарплаты у нас случались, но клуб всегда славился тем, что затем в обязательном порядке гасил задолженности перед игроками в случае их возникновения. Но иногда нам приходилось месяц-полтора, а то и два побыть без зарплаты, но в "Сибири" ребята всегда относились к этому нормально, потому как знали, что руководство обязательно с нами расплатится.

Если поставить себя на место игроков "Динамо"… У всех семьи, дети… Ты делаешь свою работу, и она должна поощряться. Непонятно, что будет дальше, но, надеюсь, ребятам все выплатят. Думаю, каждый хоккеист, видя новости о том, что происходит, в той или иной степени сочувствует динамовцам, ведь все это очень неприятно.

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