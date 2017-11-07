Никита Беспалов - о штрафе: "Деньги пойдут на лечение Терещенко, которого я еле задел?"

Вратарь "Спартака" Никита Беспалов выразил недовольство тем, что КХЛ дисквалифицировала его на один матч и наложила на него штраф. Игрок наказан за атаку в голову нападающего московского "Динамо" (2:1 Б) Алексея Терещенко во встрече регулярного чемпионата.

– Молодцы! Интересно, на что пойдёт мой штраф? На лечение Терещенко, которого я еле задел рукой? А то, что он влетел в меня коньками, и даже не попытался избежать такого момента, это нормально? – написал в Инстаграме Беспалов.

Вратарь в текущем сезоне провел на льду 19 матчей и пропустил 39 шайб.