Никита Беспалов: "Надеюсь, сезон для "Спартака" сложится лучше, чем в предыдущие несколько лет"

Вратарь "Спартака" Никита Беспалов в интервью клубной пресс-службе выразил надежду на то, что предстоящий сезон будет более успешным, чем предыдущие. По словам голкипера, команда хочет выйти в плей-офф. Напомним, что в завершившемся розыгрыше КХЛ спартаковцы заняли 13-е место в Западной конференции.

– Что вы ждете от нового сезона? – вопрос Беспалову.

– Надеюсь, этот сезон для "Спартака" сложится лучше, чем в предыдущие несколько лет. Будем надеяться, что в этот раз мы наконец-таки выйдем в плей-офф и покажем там себя с наилучшей стороны.

– То, что весь сезон команда проведет на одной арене, – хорошее подспорье для хоккеистов?

– Это отличная новость. Тяжело, когда ты постоянно переезжаешь из одного ледового дворца в другой – находишься, можно сказать, не на своей арене, будто постоянно играешь в гостях.

Когда ты не кочуешь с места на место, у тебя на постоянной основе есть своя раздевалка, тренажерный зал, когда ты дома – это здорово. Своя арена есть своя арена. Тем более, когда речь идет о таком ледовом дворце, как в "Парке легенд". Для нас это – лучший подарок.

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