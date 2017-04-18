Никита Беспалов: "Можно сказать, что уже подписал контракт со "Спартаком"

Голкипер Никита Беспалов заявил, что договорился со "Спартаком" о продлении контракта. Действующее соглашение хоккеиста истекает 30 апреля, подробности новой сделки на данный момент неизвестны.

– Можно сказать, что уже подписал контракт со "Спартаком", – цитирует ТАСС Беспалова.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата 29-летний вратарь провел 25 матчей, в которых одержал 10 побед при проценте отраженных бросков 92,6. Красно-белые заняли 13-е место в турнирной таблице Западной конференции и не пробились в плей-офф.