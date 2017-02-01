Никита Беспалов: "Именно в "Спартаке" я раскрылся"

Вратарь "Спартака" Никита Беспалов считает, что избежать травмы, полученной в матче с "Трактором", было нельзя. Также 29-летний игрок, перебравшийся в стан красно-белых из "Сибири", отметил, что раскрылся в течение этого сезона. На его счету 25 игр, в которых он пропускал в среднем 2,03 шайбы с коэффициентом надежности 92,6 процента.

- Считаю, что место в воротах я отвоевал и, если бы не травма, играл бы дальше, - цитирует ТАСС Беспалова. - Именно в "Спартаке" я раскрылся, сыграл 25 игр, такого у меня еще в карьере не было. Что касается эпизода в матче с "Трактором", то там был чисто игровой момент - я отбивал шайбу и повредил колено. Это стечение обстоятельств, избежать операции было нельзя.