Ник Шаус: "Россия кажется мне весьма интересной страной"

Новичок магнитогорского "Металлурга" защитник Ник Шаус в интервью официальному сайту клуба отметил, что пока не собирается бриться налысо, как экс-игрок команды Крис Ли. Также американец считает Магнитогорск хоккейным городом и собирается проявить себя с лучшей стороны.

– Россия кажется мне весьма интересной страной, – сказал Шаус. – Магнитогорск – очень хоккейный город, со страстью к этой игре. Мне приятно стать частью этой организации, и я постараюсь проявить себя с лучшей стороны.

– Не хотите ли побриться налысо, ну удачу, как Крис Ли?

– Пока не думал об этом. Мне нравится моя прическа. У Криса тоже классная прическа, но я свою пока сохраню, во всяком случае, на ближайшие несколько лет.