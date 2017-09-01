Ник Шаус: "Имею некоторое представление о КХЛ"

Защитник магнитогорского "Металлурга" Ник Шаус в интервью клубной пресс-службе отметил, что перед переездом в КХЛ слышал много положительных отзывов о новой команде. 31-летний американец, ранее выступавший за "Динамо" Пардубице, также добавил, что в России живут гостеприимные и отзывчивые люди.

– Как возник вариант с "Металлургом"? - вопрос Шаусу.

– На протяжении предыдущего сезона я общался с представителями нескольких клубов. Узнал, что есть интерес и со стороны Магнитогорска. Знаю нескольких ребят, прежде игравших здесь, самому доводилось играть против Оскара Осалы, знаю, кто такой Мэтт Эллисон. Слышал только положительные отзывы о "Металлурге", потому и оказался здесь. Знаю большинство легионеров, выступающих в КХЛ, так что имею некоторое представление о самой лиге, что, конечно, облегчает жизнь.

– Страхи перед переездом в Россию были?

– Я бы не назвал это страхами. Было предвкушение: увидеть что-то новое, познакомиться с новой страной. Я всегда открыт для таких опытов, люблю знакомство с новыми культурами, людьми. Пока все отлично, Россия – замечательная страна, люди здесь гостеприимные и отзывчивые.

– Какими были первые впечатления от магнитогорского клуба?

– Все в высшей степени профессионально! Наверное, в этом и есть причина успехов последних лет. Очень волнительно стать частью этой организации, постараться внести свой вклад в достойный результат.

– Предсезонка с "Металлургом" сильно отличалась от той, к которой вы привыкли?

– В Чехии мы готовились к сезону примерно так же. В других странах были некоторые отличия, но в целом весь предыдущий европейский опыт помог мне подготовиться к тому, что ожидало здесь. Майк Пелино – североамериканский тренер, Виктор Козлов много играл в НХЛ, Илья Воробьев обладает большим опытом разных лиг. Такой многоплановый штаб обеспечивает нам очень умный тренировочный процесс.