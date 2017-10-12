Ник Бэйлен: "Трактору" удалось выгрызть игру против "Витязя"

Защитник "Трактора" Ник Бэйлен после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя" (2:1) подчеркнул, что удача оказалась на стороне его команды. Отметим, что в минувшей встрече хоккеист записал на свой счет заброшенную шайбу.

- Всегда сложно возвращаться в игру, всегда сложно отыгрываться, - цитирует клубная пресс-служба Бэйлена. - Здесь Павел Францоуз немного помог, он подтащил несколько бросков. Нам удалось выгрызть эту игру. В некоторых моментах нам повезло чуть больше. Вдобавок, мы не так много забиваем в последних матчах, поэтому было важно добыть сегодня 3 очка в таком тяжелом матче.

"Витязь"? Мы перед каждым матчем готовимся. Проводим собрания и разбираем игру соперника. Перед "Витязем" не было ничего из ряда вон, так же разобрали и подготовились к большинству.

Что касается моей игры, то я немного покопался в себе. Всегда сложно играть, когда что-то не получается. Тем более что в этом сезоне у меня не так много очков, не так много полезных действий. И вчера у нас был разговор с тренером. Он сказал мне, чтобы я не заморачивался - мне это помогло. Сегодня было лучше. Да, не все получилось, не все было идеально, но все же я сделал шаг в правильном направлении.