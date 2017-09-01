Ник Бэйлен: "Трактор" должен показать, что претендует на высокие места"

Защитник "Трактора" Ник Бэйлен рассказал о том, что он решил продлить контракт в связи с тем, что ему все нравится в команде. Сегодня американец с белорусским паспортом заключил новое соглашение, рассчитанное до конца сезона-2018/19.

- Я решил продлить контракт, потому что мне все очень нравится в "Тракторе", - цитирует пресс-служба клуба Бэйлена. - Тренерский штаб, игроки, врачи команды и руководители клуба – профессионалы высокого уровня. Я чувствую, как болельщики поддерживают команду, как город живет хоккеем.

Мне и моей невесте будет комфортно жить здесь во время хоккейного сезона. Вдобавок в "Тракторе" хороший состав, который способен показывать красивый хоккей. Сезон только начинается, нам нужно разогнаться и показать, что мы претендуем на высокие места в КХЛ.