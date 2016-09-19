Ничушкин подпишет контракт с ЦСКА на 2 года

Как стало известно "СЭ", ЦСКА заключит 2-летний контракт с нападающим Валерием Ничушкиным. Армейцы приобрели права на 21-летнего форварда у московского "Динамо". Ничушкин хотел играть за "Трактор", согласившись на достаточно скромную сумму соглашения, но челябинцы не сумели договориться с бело-голубыми.

В прошлом сезоне на счету Ничушкина 29 (9+20) очков в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ за "Даллас" при показателе полезности "+2" и 1 передача в 10 играх плей-офф при "-2".

Напомним, "Даллас" выбрал Ничушкина в первом раунде драфта-2013 под общим десятым номером. Сезон-2014/15 он пропустил почти целиком из-за сложной травмы бедра. (Игорь ЕРОНКО)