Ничушкин недоволен своей результативностью в чемпионате

Нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин после победы над рижским "Динамо" (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команде не удалось реализовать созданные моменты. Также форвард отметил, что в последних играх начал находить свою игру.

- Конечно, хотелось бы забивать больше, но реализация хромает. Вроде создаю моменты, но не получается забить, - цитирует ТАСС Ничушкина. - Ищу свою игру, и в последних матчах стало больше получаться.

Против нас любая команда старается играть агрессивно, но мы готовы к этому. Рижане забросили нам две быстрые шайбы, и нам не удавалось реализовать свои моменты. Соперник больше времени уделял обороне, что тоже тяжело.

Недооценка соперника? Думаю, у нас все профессионалы, просто любая команда может сыграть хорошо.

В этом сезоне Ничушкин принял участие в 13 матчах, набрав 6 (5+1) очков при 2 минутах штрафа.