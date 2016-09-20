17:49 | ХОККЕЙ — КХЛ

Ничушкин хотел выступать за "Трактор"

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Генеральный директор московского "Динамо" Андрей Сафронов отметил, что нападающий Валерий Ничушкин хотел выступать за "Трактор". Права на игрока у бело-голубых в итоге выкупил ЦСКА.

- У нас была договоренность, что мы приобрели права на Валерия Ничушкина, встречались, разговаривали, – цитирует "Р-Спорт" Сафронова. – Первое его желание было – играть в родном челябинском "Тракторе", но мы не договорились финансово, потому что права, еще раз повторю, принадлежали "Динамо". ЦСКА вышел с интересным и для нас очень нормальным предложением с финансовой стороны. Мы пришли к общему знаменателю и заключили это спортивное соглашение.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20160920/1089028809.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ПАВ___таганрог

А игрока что не надо спрашивать. Он что раб чтоли. Одни продали другим как раба

18:04

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