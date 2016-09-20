Генеральный директор московского "Динамо" Андрей Сафронов отметил, что нападающий Валерий Ничушкин хотел выступать за "Трактор". Права на игрока у бело-голубых в итоге выкупил ЦСКА.

- У нас была договоренность, что мы приобрели права на Валерия Ничушкина, встречались, разговаривали, – цитирует "Р-Спорт" Сафронова. – Первое его желание было – играть в родном челябинском "Тракторе", но мы не договорились финансово, потому что права, еще раз повторю, принадлежали "Динамо". ЦСКА вышел с интересным и для нас очень нормальным предложением с финансовой стороны. Мы пришли к общему знаменателю и заключили это спортивное соглашение.