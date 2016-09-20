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Ничушкин будет зарабатывать в ЦСКА 80 миллионов рублей в год?

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Зарплата нападающего ЦСКА Валерия Ничушкина составит 80 миллионов рублей в год, утверждает "Р-Спорт". Форвард будет зарабатывать эти деньги без учета индивидуальных бонусов. Отмечается, что 21-летний Ничушкин станет одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Похожий контракт имеет другой нападающий ЦСКА и сборной России – Иван Телегин, летом заключивший с армейцами новое соглашение на три года. Напомним, сегодня ЦСКА объявил, что выкупил права на Ничушкина у московского "Динамо" и в ближайшее время подпишет с игроком двухлетний контракт. 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20160920/1089081745.html

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КОММЕНТАРИИ (2)
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13-й воин

Плохие времена возвращаются... раньше гребли всех военнообязанных,теперь просто покупают.Отстой полный.

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MAYERICK

Давайте, пони, поплачьте еще раз о своей бедности....

19:08

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