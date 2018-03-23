"Ни в чем не могу упрекнуть игроков ЦСКА". Слова тренера после рекордного матча КХЛ

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин похвалил своих хоккеистов после матча полуфинальной серии "Запада" в плей-офф КХЛ с "Йокеритом" (1:2 5ОТ), в котором был установлен рекорд продолжительности игры в истории лиги. Победная шайба была заброшена гостевой командой на 143-й минуте встречи.

- Сегодня все сражались. Ребята молодцы, готовимся к следующей игре. - сказал Никитин.

- Почему не выпустили запасного - Никиту Попугаева?

- Он замерз.

- Почему такая плохая реализация моментов?

- Моментов было достаточно, но вратарь "Йокерита" здорово играл.

- Теперь у финнов психологическое преимущество?

- Сегодня же две команды сражались. Ни в чем не могу упрекнуть своих ребят. Единственное, что проиграли, но будем сильнее.

- Физическое состояние у ЦСКА хорошее, овертайме провели в атаке.

- Но за это три очка не дают. Мы весь сезон к этому готовились. (Алексей ШЕВЧЕНКО)