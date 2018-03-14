20:20 | Хоккей — КХЛ

Невероятный седьмой матч в Уфе. Видеообзор игры "Салават Юлаев" – "Авангард"

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"Салават Юлаев" обыграл "Авангард" со счетом 3:2 (ОТ) в седьмом матче серии плей-офф КХЛ. Уфимский клуб выиграл серию 4-3 и проходит в следующий раунд Кубка Гагарина.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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fireman32

В НХЛ таких матчей 2-3 в каждой серии.

21:32

SV13

Если выгнать из Лиги два базовых клуба-паразита, то интересных серий в плей-офф в обеих конференциях, подобных этой станет много-много больше... И, быть может, и у нас когда-нибудь команда, стартуя с 8-го места, возьмет кубок...

20:33

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