Невероятная серия "Автомобилиста". Уже 12 побед подряд со старта сезона

"Автомобилист" обыграл московское "Динамо" (1:0) и одержал 12-ю победу подряд со старта сезона. С начала сезонауральцы только дважды позволили соперникам перевести игру в овертайм – "Словану" и "Локомотиву".
Победная серия "Автомобилиста"
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
02.09
|
Динамо Р (д)
|
4:2
|
04.09
|
ЦСКА (д)
|
3:1
|
06.09
|
Слован (д)
|
3:2 ОТ
|
09.09
|
Адмирал (д)
|
2:1
|
11.09
|
Сибирь (г)
|
4:1
|
13.09
|
Трактор (г)
|
4:1
|
17.09
|
Спартак (г)
|
4:2
|
19.09
|
ХК Сочи (г)
|
5:1
|
21.09
|
Йокерит (г)
|
3:0
|
25.09
|
Локомотив (д)
|
5:4 ОТ
|
27.09
|
Северсталь (д)
|
4:0
|
29.09
|
Динамо М (д)
|
1:0
Более продолжительную выигрышную серию на старте сезона КХЛ выдавал только СКА. В 2016 году питерские армейцы одержали 20 побед подряд.
Команды, одерживавшие больше шести побед на старте сезона
|
Клуб
|
Сезон
|
Тренер
|
Победы (ОТ)
|
Шайбы
|
СКА
|
2017/18
|
Олег ЗНАРОК
|
20 (3)
|
57-19
|
СКА
|
2014/15
|
Вячеслав БЫКОВ
|
12 (0)
|
58-24
|
Автомобилист
|
2018/19
|
Андрей МАРТЕМЬЯНОВ
|
12 (2)
|
42-15
|
СКА
|
2013/14
|
Юкка ЯЛОНЕН
|
7 (0)
|
33-10
Текущая серия побед – рекордная для "Автомобилиста". В сезоне-2013/14 команда под руководством Анатолия Емелина выиграла семь матчей подряд. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)
Самые продолжительные серии побед "Автомобилиста"
|
Сезон
|
Тренер
|
Победы (ОТ)
|
Шайбы
|
2018/19
|
Андрей МАРТЕМЬЯНОВ
|
12 (2)
|
42-15
|
2013/14
|
Анатолий ЕМЕЛИН
|
7 (2)
|
26-15
|
2015/16
|
Андрей РАЗИН
|
6 (4)
|
19-10
|
2015/16
|
Андрей РАЗИН
|
5 (0)
|
19-9
|
2013/14
|
Анатолий ЕМЕЛИН
|
5 (0)
|
15-3