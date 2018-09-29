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Невероятная серия "Автомобилиста". Уже 12 побед подряд со старта сезона

Фанаты "Автомобилиста". Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Фанаты "Автомобилиста". Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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"Автомобилист" обыграл московское "Динамо" (1:0) и одержал 12-ю победу подряд со старта сезона. С начала сезонауральцы только дважды позволили соперникам перевести игру в овертайм – "Словану" и "Локомотиву".

Победная серия "Автомобилиста"

Дата

Соперник

Счет

02.09

Динамо Р (д)

4:2

04.09

ЦСКА (д)

3:1

06.09

Слован (д)

3:2 ОТ

09.09

Адмирал (д)

2:1

11.09

Сибирь (г)

4:1

13.09

Трактор (г)

4:1

17.09

Спартак (г)

4:2

19.09

ХК Сочи (г)

5:1

21.09

Йокерит (г)

3:0

25.09

Локомотив (д)

5:4 ОТ

27.09

Северсталь (д)

4:0

29.09

Динамо М (д)

1:0

Более продолжительную выигрышную серию на старте сезона КХЛ выдавал только СКА. В 2016 году питерские армейцы одержали 20 побед подряд.

Команды, одерживавшие больше шести побед на старте сезона

Клуб

Сезон

Тренер

Победы (ОТ)

Шайбы

СКА

2017/18

Олег ЗНАРОК

20 (3)

57-19

СКА

2014/15

Вячеслав БЫКОВ

12 (0)

58-24

Автомобилист

2018/19

Андрей МАРТЕМЬЯНОВ

12 (2)

42-15

СКА

2013/14

Юкка ЯЛОНЕН

7 (0)

33-10

Текущая серия побед – рекордная для "Автомобилиста". В сезоне-2013/14 команда под руководством Анатолия Емелина выиграла семь матчей подряд. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)

Самые продолжительные серии побед "Автомобилиста"

Сезон

Тренер

Победы (ОТ)

Шайбы

2018/19

Андрей МАРТЕМЬЯНОВ

12 (2)

42-15

2013/14

Анатолий ЕМЕЛИН

7 (2)

26-15

2015/16

Андрей РАЗИН

6 (4)

19-10

2015/16

Андрей РАЗИН

5 (0)

19-9

2013/14

Анатолий ЕМЕЛИН

5 (0)

15-3

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