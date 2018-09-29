Невероятная серия "Автомобилиста". Уже 12 побед подряд со старта сезона

"Автомобилист" обыграл московское "Динамо" (1:0) и одержал 12-ю победу подряд со старта сезона. С начала сезонауральцы только дважды позволили соперникам перевести игру в овертайм – "Словану" и "Локомотиву".

Победная серия "Автомобилиста"

Дата Соперник Счет 02.09 Динамо Р (д) 4:2 04.09 ЦСКА (д) 3:1 06.09 Слован (д) 3:2 ОТ 09.09 Адмирал (д) 2:1 11.09 Сибирь (г) 4:1 13.09 Трактор (г) 4:1 17.09 Спартак (г) 4:2 19.09 ХК Сочи (г) 5:1 21.09 Йокерит (г) 3:0 25.09 Локомотив (д) 5:4 ОТ 27.09 Северсталь (д) 4:0 29.09 Динамо М (д) 1:0

Более продолжительную выигрышную серию на старте сезона КХЛ выдавал только СКА. В 2016 году питерские армейцы одержали 20 побед подряд.

Команды, одерживавшие больше шести побед на старте сезона

Клуб Сезон Тренер Победы (ОТ) Шайбы СКА 2017/18 Олег ЗНАРОК 20 (3) 57-19 СКА 2014/15 Вячеслав БЫКОВ 12 (0) 58-24 Автомобилист 2018/19 Андрей МАРТЕМЬЯНОВ 12 (2) 42-15 СКА 2013/14 Юкка ЯЛОНЕН 7 (0) 33-10

Текущая серия побед – рекордная для "Автомобилиста". В сезоне-2013/14 команда под руководством Анатолия Емелина выиграла семь матчей подряд. (Павел КЛИМОВИЦКИЙ)

Самые продолжительные серии побед "Автомобилиста"

Сезон Тренер Победы (ОТ) Шайбы 2018/19 Андрей МАРТЕМЬЯНОВ 12 (2) 42-15 2013/14 Анатолий ЕМЕЛИН 7 (2) 26-15 2015/16 Андрей РАЗИН 6 (4) 19-10 2015/16 Андрей РАЗИН 5 (0) 19-9 2013/14 Анатолий ЕМЕЛИН 5 (0) 15-3

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