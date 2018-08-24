"Нельзя сказать, что я договорился с "Вегасом". Ткачев рассказал о встрече с Макфи

Нападающий "Ак Барса" Владимир Ткачев рассказал о встрече с генеральным менеджером "Вегаса" Джорджем Макфи. Контракт 24-летнего россиянина с казанским клубом заканчивается после этого сезона.

– Это был обычный ознакомительный разговор, – сказал Ткачев. - Я встречался с представителями разных клубов, но это были скауты. Приятно, что приехал человек такого уровня. Но нельзя сказать, что я точно договорился с "Вегасом", это не так. И вообще какие-то конкретные договоренности будут после сезона. Сейчас просто он будет внимательней следить за моей игрой, а я за клубом. (Алексей ШЕВЧЕНКО)​

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