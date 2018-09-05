00:25 | Хоккей — КХЛ

Неколенко продолжит карьеру в США


Защитник Илья Неколенко подписал контракт с "Рединг Роялз". 25-летний россиянин в предстоящем сезоне будет выступать в лиге Восточного побережья (ECHL). Ранее он выступал за "Югру".

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Материалы других СМИ