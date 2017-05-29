"Нефтехимик" заключил контракт с Ганзлом

"Нефтехимик" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим сборной Чехии Робином Ганзлом. Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне Ганзл провел за "Литвинов" 46 матчей в регулярном чемпионате и набрал 28 (7+21) очков. На чемпионате мира-2017 форвард в составе национальной команды провел 8 матчей и набрал 2 (1+1) очка.