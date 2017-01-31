"Нефтехимик" забросил 8 шайб в ворота "Ак Барса"

"Нефтехимик" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с крупным счетом обыграл "Ак Барс" (8:2). Дублем в составе нижнекамского клуба отметился Андрей Сергеев.

Команда Зинэтулы Билялетдинова пропустила 8 шайб впервые за время выступления в КХЛ. Для коллектива под руководством Андрея Назарова эта победа стала третьей подряд в регулярке. В прошлой встрече клуб из Нижнекамска забросил 4 безответные шайбы в ворота "Авангарда".

После 56 матчей "Нефтехимик" отделяют от зоны плей-офф 5 очков. "Ак Барс" сохраняет третью позицию в турнирной таблице Востночной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Ак Барс" (Казань) - 8:2 (1:1, 6:1, 1:0)

Голы: Гюнге - 21 (Секстон), 2:10 - 1:0. Чибисов - 5 (Захарчук, Лукоянов), 3:57 - 1:1. Кинрейд - 6 (Сергеев, Секстон), 20:17 - 2:1. Малыхин - 15 (Варнаков, Обухов), 21:43 - 2:2. Сергеев - 3 (бол., Кинрейд, Секстон), 22:06 - 3:2. Порядин - 5 (Полыгалов), 30:52 - 4:2. Сергеев - 4 (бол., Кинрейд, Секстон), 37:13 - 5:2. Первышин - 3 (бол., Столяров, Полыгалов), 38:09 - 6:2. Секстон - 13 (бол., Коньков), 39:14 - 7:2. Березин - 2 (Якимов, Здунов), 47:18 - 8:2.

Вратари: Кареев - Гарипов (Галимов, 22:06).

Штраф: 12 - 28.

Броски: 34 (8+19+7) - 37 (6+12+19).

Судьи: Наумов, Сидоренко.

31 января. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".