"Нефтехимик" забросил 8 шайб в ворота "Ак Барса"

"Нефтехимик" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с крупным счетом обыграл "Ак Барс" (8:2). Дублем в составе нижнекамского клуба отметился Андрей Сергеев.
Команда Зинэтулы Билялетдинова пропустила 8 шайб впервые за время выступления в КХЛ. Для коллектива под руководством Андрея Назарова эта победа стала третьей подряд в регулярке. В прошлой встрече клуб из Нижнекамска забросил 4 безответные шайбы в ворота "Авангарда".
После 56 матчей "Нефтехимик" отделяют от зоны плей-офф 5 очков. "Ак Барс" сохраняет третью позицию в турнирной таблице Востночной конференции.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Ак Барс" (Казань) - 8:2 (1:1, 6:1, 1:0)
Голы: Гюнге - 21 (Секстон), 2:10 - 1:0. Чибисов - 5 (Захарчук, Лукоянов), 3:57 - 1:1. Кинрейд - 6 (Сергеев, Секстон), 20:17 - 2:1. Малыхин - 15 (Варнаков, Обухов), 21:43 - 2:2. Сергеев - 3 (бол., Кинрейд, Секстон), 22:06 - 3:2. Порядин - 5 (Полыгалов), 30:52 - 4:2. Сергеев - 4 (бол., Кинрейд, Секстон), 37:13 - 5:2. Первышин - 3 (бол., Столяров, Полыгалов), 38:09 - 6:2. Секстон - 13 (бол., Коньков), 39:14 - 7:2. Березин - 2 (Якимов, Здунов), 47:18 - 8:2.
Вратари: Кареев - Гарипов (Галимов, 22:06).
Штраф: 12 - 28.
Броски: 34 (8+19+7) - 37 (6+12+19).
Судьи: Наумов, Сидоренко.
31 января. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".
Алый Дракон
Кто-то из наших, похоже, нехило "зарядил" у букмекеров на такую фору )))
22:36
Fajyz
MikkaH-----Такие позорные доги не гоняют. 1 шайбу, ну максимум 3 шайбы пропустить можно.А тут такой антирекорд. Нефтехимику всё равно не попасть в ПО.
22:03
MikkaH
Fajyz Ну-ну... Я то покурю. А вашим кошкам - позор! Получается как в анекдоте - Я не виноват - он сам на нож упал. - И что так 23 раза?
22:01
Fajyz
Жду интервью Билла.
22:00
Fajyz
Singbеrt7 --- Представляешь, антирекорд за всё время выступлений в КХЛ (с 2008 года). Силы надо грамотно распределять, но не так же.((( Вратарь у них лучше Эмиля и Стаса.
21:58
Singbеrt7
Fajyz==== Нам бы такого воротчика, как Кареев!
21:55
ttc
Татарва договорняки катает....
21:52
spetrov
...3 шайбы дважды за 2 минуты - нечасто встретишь.
21:52
spetrov
Ничего себе разошелся Нефтехимик.
21:51
Singbеrt7
Не расстроился, но счет неприличный. Боязно перед ПО за вратарскую линию.
21:50
max112
Понятно что 3 место железно, не выше не ниже. Но ребята 8:2 ??????? Или что, хотели поберечь силы? А тут бац!.... начали пропускать, остановиться уже не смогли.
21:47
Fajyz
Кури и ты, если не смотрел матч.
21:46
MikkaH
Урал - Терек нервно курит в сторонке!!!
21:44