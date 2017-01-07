"Нефтехимик" вырвал победу у "Трактора"

"Нефтехимик" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ сломил сопротивление "Трактора" (1:0). Автором победной шайбы стал шведский форвард нижнекамского клуба Рихард Гюнге. Очередной "сухой" матч себе в актив записал вратарь "Нефтехимика" Андрей Кареев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Трактор" (Челябинск) - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Гюнге - 18 (Сергеев), 37:59 - 1:0.

Вратари: Кареев - Францоуз (59:03 - 59:34, 59:40 - 59:55).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 31 (8+14+9) - 26 (6+7+13).

Судьи: Васильев, Овчинников.

7 января. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".