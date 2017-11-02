"Нефтехимик" во время паузы в КХЛ проведет товарищеский матч с "Ладой"

"Нефтехимик" во время паузы в регулярном чемпионате КХЛ проведет товарищеский матч против "Лады", сообщает официальный сайт нижнекамского клуба. Встреча пройдет 9 ноября.

Пауза в КХЛ связана с проведением первого этапа Евротура, Кубка "Карьяла", который состоится в Финляндии с 8 по 12 ноября.

"Нефтехимик" в 28 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 49 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. "Лада", которая в 28 играх записала на свой счет 23 балла, замыкает таблицу "Востока".

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