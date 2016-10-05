"Нефтехимик" в первом матче Соловьева обыграл "Югру"

"Нефтехимик" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Югру" – 2:0. Отметим, что эта встреча стала первой для Николая Соловьева на посту главного тренера команды из Нижнекамска.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Стась - 2 (Якимов, Кинрейд), 18:30 - 0:1. Кинрейд - 2 (бол., Секстон), 39:25 - 0:2.

Вратари: Шарыченков (56:55 - 58:42, 59:02) - Колппанен.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 31 (12+9+10) - 20 (6+8+6).

Судьи: Гебеи, Конц.

5 октября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".