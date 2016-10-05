"Нефтехимик" в первом матче Соловьева обыграл "Югру"

"Нефтехимик" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Югру" – 2:0. Отметим, что эта встреча стала первой для Николая Соловьева на посту главного тренера команды из Нижнекамска.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Голы: Стась - 2 (Якимов, Кинрейд), 18:30 - 0:1. Кинрейд - 2 (бол., Секстон), 39:25 - 0:2.
Вратари: Шарыченков (56:55 - 58:42, 59:02) - Колппанен.
Штраф: 8 - 10.
Броски: 31 (12+9+10) - 20 (6+8+6).
Судьи: Гебеи, Конц.
5 октября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".