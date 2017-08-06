"Нефтехимик" в овертайме вырвал победу у "Трактора"

В матче Кубка президента Казахстана "Нефтехимик" в овертайме одержал победу над "Трактором" - 5:4. В этой встрече дублем отметился нападающий челябицев Пол Щехура. Автором победной шайбы стал форвард Дэн Секстон.

Кубок президента Казахстана

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Трактор" (Челябинск) - 5:4 ОТ (1:0, 2:2, 1:2, 1:0)

Голы: Здунов - 1, 17:02 - 1:0. Порядин - 1, 24:12 - 2:0. Якуценя - 1 (Шинин), 30:04 - 2:1. Щехура - 1 (бол., Виделль), 32:53 - 2:2. Авцин - 1, 34:37 - 3:2. Секстон - 1 (бол., Ганзл), 42:04 - 4:2. Бэйлен - 1 (Вишневский), 42:37 - 4:3. Щехура - 2 (бол.), 59:58 - 4:4. Секстон - 2, 64:56 - 5:4.

Вратари: Ежов - Францоуз.

6 августа.