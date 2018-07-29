"Нефтехимик" в овертайме обыграл "Челябинск"

"Нефтехимик" в товарищеском матче обыграл "Трактор". Встреча, прошедшая в финской Настоле, завершилась победой нижнекамцев в овертайме – 3:2. Автором победной шайбы стал Йоонас Няттинен.

Товарищеский матч

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Трактор" (Челябинск) – 3:2 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 1:0)

Голы: Кравцов – 1, 25:00 – 0:1. Стоа – 1, 30:00 – 0:2. Здунов – 1, 34:00 – 1:2. Руохомаа – 1, 41:00 – 2:2. Няттинен – 1, 63:00 – 3:2.

Вратари: Ежов – Демченко.

29 июля. Настола. Стадион Pajulahti.