"Нефтехимик" в игре с "Торпедо" прервал восьмиматчевую серию поражений

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Нефтехимик" обыграл "Торпедо" со счетом 4:3 в овертайме. Отметим, что "Нефтехимик" до этой встречи проиграл восемь матчей подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Баранцев – 5 (бол., Паршин, Жафяров), 23:53 – 0:1. Няттинен – 14 (Пуустинен), 25:40 – 1:1. Паршин – 13 (Семин), 32:12 – 1:2. Кейлоф – 14, 49:25 – 1:3. Галимов – 7 (Брынцев, Шарифьянов), 51:29 – 2:3. Нестрашил – 7, 53:50 – 3:3. Падакин – 7 (Шиксатдаров, Брынцев), 61:56 – 4:3.

Вратари: Ежов – Костин.

Штраф: 2 – 4.

Броски: 38 (11+15+10+2) – 26 (5+17+4+0).

Судьи: Васильев, Оленин.

7 января. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена".