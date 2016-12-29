"Нефтехимик" в гостях переиграл "Витязь"

"Нефтехимик" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Витязь" – 5:2. В составе победителей дублем отметился нападающий Игорь Полыгалов.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Витязь" (Подольск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:5 (0:0, 1:2, 1:3)
Голы: Афиногенов - 16 (бол., Головков, Никулин), 23:49 - 1:0. Гюнге - 17 (Квартальнов, Брюле), 29:10 - 1:1. Полыгалов - 10 (Бортников, Столяров), 32:00 - 1:2. Брюле - 17 (бол., Лямин, Гюнге), 46:19 - 1:3. Полыгалов - 11 (Бортников), 46:48 - 1:4. Макеев - 13 (Афиногенов, Семенов), 50:38 - 2:4. Бортников - 2 (Столяров), 56:38 - 2:5.
Вратари: Сапрыкин - Кареев.
Штраф: 10 - 8.
Броски: 27 (8+8+11) - 26 (11+9+6).
Судьи: Раводин, Соин.
29 декабря. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".