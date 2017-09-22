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19:18 | Хоккей — КХЛ

"Нефтехимик" в гостях обыграл "Трактор"


"Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл "Трактор" со счетом 3:0. Голы забили Александр БрынцевЧад Рау и Богдан Якимов (в пустые ворота).

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Трактор" (Челябинск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Брынцев - 1 (Куликов), 8:48 - 0:1. Рау - 4 (Секстон, Шарипзянов), 9:01 - 0:2. Якимов - 1 (п.в.), 59:25 - 0:3.

Вратари: Францоуз (58:56 - 59:25) - Ежов.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 29 (3+16+10) - 27 (12+7+8).

Судьи: Ансонс, Сергеев.

22 сентября. Челябинск. ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова.

 

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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