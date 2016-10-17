"Нефтехимик" в гостях обыграл "Слован"

"Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл "Слован" со счетом 5:2.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Слован" (Братислава) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)

Голы: Брюле - 7 (бол., Гюнге, Секстон), 3:24 - 0:1. Гюнге - 6 (Секстон, Брюле), 12:10 - 0:2. Секстон - 3 (Брюле), 25:13 - 0:3. Зиго - 4 (бол.), 31:01 - 1:3. Григоренко - 1 (Дм. Макаров, Рясенский), 39:00 - 1:4. Коньков - 2, 46:18 - 1:5. Чичу - 5 (Шварни, Глинка), 48:16 - 2:5.

Вратари: Погге (Браст, 25:13) - Колппанен.

Штраф: 12 - 10.

Броски: 31 (7+10+14) - 24 (11+8+5).

Судьи: Кулев, Цыплаков.

17 октября. Братислава. Ondrej Nepela Arena (Orange Arena).