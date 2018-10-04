"Нефтехимик" в гостях обыграл "Северсталь"

"Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях в дополнительное время обыграл "Северсталь" - 4:3. Победную шайбу забросил Йоонас Няттинен.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:4 ОТ (0:1, 0:1, 3:1, 0:1)

Голы: Шарипзянов - 3, 4:22 - 0:1. Галимов - 2 (Падакин), 34:26 - 0:2. Нестрашил - 2 (бол., Няттинен, Пуустинен), 40:37 - 0:3. Вовченко - 3 (Щербина), 41:26 - 1:3. Куляш - 1 (бол., Яшин), 42:33 - 2:3. Васильев - 1 (бол., Вовченко, Корнеев), 43:47 - 3:3. Няттинен - 5, 61:05 - 3:4.

Вратари: Фурх - Ежов.

Штраф: 14 - 16.

Броски: 25 (10+3+11+1) - 48 (18+19+10+1).

Судьи: Раводин, Сергеев.

4 октября. Череповец. "Ледовый дворец".