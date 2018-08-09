"Нефтехимик" в Астане обыграл сборную Казахстана

В рамках предсезонного Кубка президента Республики Казахстан "Нефтехимик" обыграл сборную Казахстана со счетом 4:1. Этот матч открывал турнир. Во второй встрече сойдутся "Барыс" и "Амур".

Товарищеские матчи

Кубок президента Республики Казахстан

Сборная Казахстана – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Голы: Пуустинен – 1 (Няттинен), 32:33 – 0:1. Полашек – 1 (бол., Сергеев, Няттинен), 34:25 – 0:2. Лихотников – 1 (Савицкий), 48:50 – 1:2. Руохомаа – 3 (Шиксатдаров, Няттинен), 50:39 – 1:3. Михнов – 1 (Галимов), 57:36 – 1:4.

Вратари: Кудрявцев – Макаров.

9 августа. Астана. "Барыс-Арена".