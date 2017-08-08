"Нефтехимик" в Астане обыграл "Давос"

В матче Кубка президента Казахстана в Астане "Нефтехимик" обыграл "Давос" со счетом 4:3.

Кубок президента Казахстана

"Нефтехимик" (Россия) – "Давос" (Швейцария) – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Голы: Огурцов – 1 (Нестрашил, Порядин), 1:26 – 1:0. Литтл – 1 (Д. Визер, Шнибергер), 18:28 – 1:1. Коусал – 1 (Амбюль, Пашу), 26:39 – 1:2. Сергеев – 1 (бол., Ганзл, Секстон), 30:31 – 2:2. Нестрашил – 2 (бол., Шарипзянов), 31:30 – 3:2. Д. Визер – 1 (Киндши), 53:55 – 3:3. Нестрашил – 3 (бол., Пиганович), 59:48 – 4:3.