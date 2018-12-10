"Нефтехимик" увез победу из Сочи

"Сочи" уступил в домашнем поединке "Нефтехимику" из Нижнекамска со счетом 2:3.

К третьему периоду подопечные Андрея Назарова вели со счетом 3:0. В их составе отличились Юусо Пуустинен, Дамир Шарипзянов и Марат Хайруллин. Сочинцы отыграли две шайбы усилиями Владислава Калетника и Юрки Йокипакки.

Благодаря этой победе, "Нефтехимик" набрал 34 очка и подобрался к зоне плей-офф. "Волки" отстают на одно очко от идущего восьмым "Куньлуня".

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"Сочи" (Сочи) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Голы: Пуустинен - 19 (бол., Сергеев, Полашек), 10:18 - 0:1. Шарипзянов - 7 (бол., Нестрашил, Брынцев), 24:07 - 0:2. Хайруллин - 2 (Нестрашил), 32:39 - 0:3. Калетник - 2 (Шмелев), 41:35 - 1:3. Йокипакка - 7 (Росен, Пайгин), 58:53 - 2:3.

Вратари: Шикин (Ахметов, 43:28, Шикин, 46:46, 58:28 - 58:53, 59:10) - Ежов.

Штраф: 10 - 12.

Броски: 32 (10+11+11) - 29 (7+18+4).

Судьи: Морозов, Оленин.

10 декабря. Сочи. ДС "Большой".