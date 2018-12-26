"Нефтехимик" уступил рижскому "Динамо", потерпев пятое поражение подряд

"Нефтехимик" проиграл рижскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 0:2. Голами в составе рижан отметились нападающий Рихардс Маренис и защитник Кристапс Сотниекс.

"Динамо" набрало 39 очков и расположилось на 9-м месте на Западе. "Нефтехимик" с 35 баллами занимает 10-ю строчку на Востоке.

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"Динамо" (Рига) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы: Маренис - 2 (Павлов, Гиллис), 50:52 - 1:0. Сотниекс - 3 (Макмиллан), 53:31 - 2:0.

Вратари: Билялов - Коротаев (59:04).

Штраф: 10 - 10.

Броски: 18 (4+9+5) - 43 (8+18+17).

Судьи: Букин, Раводин.

26 декабря. Рига. "Арена Рига". 7853 зрителя.

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