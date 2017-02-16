"Нефтехимик" уступил минскому "Динамо" и лишился шансов на плей-офф

Минское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам победило "Нефтехимик" - 2:1. Таким образом, команда из Нижнекамска лишилась шансов на попадание в плей-офф. Минчане набрали 105 очков и, обойдя "Торпедо", поднялись на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Петтерссон - 12 (бол., Палушай), 18:07 - 1:0. Гюнге - 23 (Первышин, Брюле), 59:16 - 1:1.

Победный буллит: Петтерссон.

Вратари: Лаланд - Кареев (58:25 - 59:16).

Штраф: 6 - 27.

Броски: 20 (9+4+3+4) - 27 (5+10+10+2).

Судьи: Беляев, Одиньш.

16 февраля. Минск. Минск-Арена.