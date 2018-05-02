"Нефтехимик": "Самая крутая борода теперь у нас!"

"Нефтехимик" заключил контракт с чешским защитником Адамом Полашеком. Соглашение с 26-летним игроком подписано на один год.



В прошедшем сезоне Полашек выступал в составе "Сочи". В регулярном чемпионате КХЛ-2017/18 он провел 45 матчей и набрал 9 (3+6) очков, в плей-офф он отметился 3 (1+2) очками в 5 играх.

⚡ ОФИЦИАЛЬНО ⚡



Наш клуб заключил контракт сроком на один год с чешским защитником Адамом Полашеком.



Мы рады приветствовать Адама в нашей "стае"! Самая крутая борода КХЛ теперь у нас 😉 pic.twitter.com/NYXP3A7V1m – ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 2 мая 2018 г.



