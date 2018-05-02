11:33 | Хоккей — КХЛ

"Нефтехимик": "Самая крутая борода теперь у нас!"


"Нефтехимик" заключил контракт с чешским защитником Адамом Полашеком. Соглашение с 26-летним игроком подписано на один год.

В прошедшем сезоне Полашек выступал в составе "Сочи". В регулярном чемпионате КХЛ-2017/18 он провел 45 матчей и набрал 9 (3+6) очков, в плей-офф он отметился 3 (1+2) очками в 5 играх. 

 


 

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