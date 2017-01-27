"Нефтехимик" разгромил "Авангард"

"Нефтехимик" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Авангард" (4:0). Сухой матч себе в актив записал голкипер хозяев Андрей Кареев, отразивший 29 бросков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Авангард" (Омск) - 4:0 (3:0, 1:0, 0:0)

Голы: Огурцов - 5 (Якимов, Столяров), 3:24 - 1:0. Полыгалов - 13 (бол., Лямин), 6:23 - 2:0. Квартальнов - 4 (Хайруллин), 12:30 - 3:0. Шиксатдаров - 1 (Якимов, Здунов), 37:27 - 4:0.

Вратари: Кареев - Фурх.

Штраф: 11 - 25.

Броски: 32 (14+9+9) - 28 (9+11+8).

Судьи: Ансонс, Ержабек.

27 января. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".