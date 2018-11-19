17:08 | Хоккей — КХЛ

"Нефтехимик" расторг контракт с Якимовым

Обсудить
0

"Нефтехимик" объявил о расторжении контракта с нападающим Богданом Якимовым. Договор с 24-летним хоккеистом расторгнут по соглашению сторон.

В текущем сезоне Якимов провел 27 игр за "Нефтехимик" и  набрал 3 (1+2) очка. Всего за клуб из Нижнекамска он провел 186 матчей и отметился 43 (23+20) результативными баллами.

Все о КХЛ - здесь

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...