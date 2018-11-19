"Нефтехимик" расторг контракт с Якимовым

"Нефтехимик" объявил о расторжении контракта с нападающим Богданом Якимовым. Договор с 24-летним хоккеистом расторгнут по соглашению сторон.

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По соглашению сторон расторгнут контракт с нападающим Богданом Якимовым.



В нынешнем сезоне 24 летний нападающий в 27 играх за "Нефтехимик" набрал 3(1+2) очка. Всего за нашу команду он провел 186 игр и отметился 43(23+20) результативными баллами. pic.twitter.com/6bV90VFnLk – ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 19 ноября 2018 г.

В текущем сезоне Якимов провел 27 игр за "Нефтехимик" и набрал 3 (1+2) очка. Всего за клуб из Нижнекамска он провел 186 матчей и отметился 43 (23+20) результативными баллами.

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