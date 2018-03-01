"Нефтехимик" расторг контракт с Егличем, который сдал положительный допинг-тест на Олимпиаде-2018

"Нефтехимик" расторг контракт с нападающим Жигой Егличем по взаимному согласию сторон, сообщает "Бизнес Online". 30-летний игрок во время Олимпиады-2018 сдал положительный допинг-тест и был отстранен от участия в турнире. У него в пробе был обнаружен фенотерол.

Позже стало известно, что словенцу может грозить двухлетняя дисквалификация.

Еглич перешел в "Нефтехимик" по ходу сезона из "Торпедо". Он провел за команду 26 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 6 (2+4) очков.