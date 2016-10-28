"Нефтехимик" – пятый клуб, уволивший за сезон двух тренеров

Николай Соловьев стал вторым тренером "Нефтехимика", уволенным по ходу нынешнего сезона. Ранее нижнекамский клуб покинул Евгений Попихин. В истории КХЛ это всего пятый подобный случай. Любопытно, что дважды сезон завершали тренеры, уволенные ранее. Тот же Попихин вернулся в 2009 году в "Торпедо", а Александр Блинов в 2010-м – в "Амур". (Кирилл БУРДАКОВ)

Клубы, увольнявшие по ходу одного сезона двух тренеров