"Нефтехимик" – пятый клуб, уволивший за сезон двух тренеров

Николай Соловьев стал вторым тренером "Нефтехимика", уволенным по ходу нынешнего сезона. Ранее нижнекамский клуб покинул Евгений Попихин. В истории КХЛ это всего пятый подобный случай. Любопытно, что дважды сезон завершали тренеры, уволенные ранее. Тот же Попихин вернулся в 2009 году в "Торпедо", а Александр Блинов в 2010-м – в "Амур". (Кирилл БУРДАКОВ)
Клубы, увольнявшие по ходу одного сезона двух тренеров
|
Сезон
|
Клуб
|
Тренер
|
Матчи
|
2008/09
|
Авангард
|
Сергей ГЕРСОНСКИЙ
|
6
|
|
|
Уэйн ФЛЕММИНГ
|
37
|
2009/10
|
Торпедо
|
Евгений ПОПИХИН
|
18
|
|
|
Сергей МИХАЛЕВ
|
5
|
2010/11
|
Спартак
|
Милош РЖИГА
|
12
|
|
|
Игорь ПАВЛОВ
|
16
|
2010/11
|
Амур
|
Александр БЛИНОВ
|
5
|
|
|
Сергей СВЕТЛОВ
|
31
|
2016/17
|
Нефтехимик
|
Евгений ПОПИХИН
|
16
|
|
|
Николай СОЛОВЬЕВ
|
9