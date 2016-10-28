18:32 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Нефтехимик" – пятый клуб, уволивший за сезон двух тренеров

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Николай Соловьев стал вторым тренером "Нефтехимика", уволенным по ходу нынешнего сезона. Ранее нижнекамский клуб покинул Евгений Попихин. В истории КХЛ это всего пятый подобный случай. Любопытно, что дважды сезон завершали тренеры, уволенные ранее. Тот же Попихин вернулся в 2009 году в "Торпедо", а Александр Блинов в 2010-м – в "Амур". (Кирилл БУРДАКОВ)

Клубы, увольнявшие по ходу одного сезона двух тренеров

Сезон

Клуб

Тренер

Матчи

2008/09

Авангард

Сергей ГЕРСОНСКИЙ

6

 

 

Уэйн ФЛЕММИНГ

37

2009/10

Торпедо

Евгений ПОПИХИН

18

 

 

Сергей МИХАЛЕВ

5

2010/11

Спартак

Милош РЖИГА

12

 

 

Игорь ПАВЛОВ

16

2010/11

Амур

Александр БЛИНОВ

5

 

 

Сергей СВЕТЛОВ

31

2016/17

Нефтехимик

Евгений ПОПИХИН

16

 

 

Николай СОЛОВЬЕВ

9

 

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