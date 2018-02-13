"Нефтехимик" продлил контракты с Ежовым, Волгиным и Сорокиным

"Нефтехимик" в своем официальном Твиттере объявил о продлении контрактов с тремя хоккеистами. Голкипер Илья Ежов, а также защитники Алексей Волгин и Александр Сорокин продлили соглашения с клубом на один сезон.

В этом сезоне 31-летний Ежов провел 48 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и одержал 23 победы, при проценте отраженных бросков 93,1. 27-летний Волгин в 31 встрече сделал две результативные передачи. 23-летний Сорокин в этом сезоне дебютировал за "Нефтехимик" и отыграл в 5 матчах.