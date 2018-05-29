"Нефтехимик" продлил контракт с Сергеевым

"Нефтехимик" объявил о продлении контракта с защитником Андреем Сергеевым. Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

За "Нефтехимик" он играет с 2015 года, в прошлом сезоне провел 39 игр в регулярном чемпионате (2 гола и 11 передач), а также 5 матчей в плей-офф (2 года и передача).